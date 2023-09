Univairmer : "nous sommes restructurés et nous retrouvons de la profitabilité" 🔑

Nos comptes ont été clôturés au 31 avril 2023. Sur l'exercice 2022 - 2023, le chiffre d'affaires s'est établi à un peu plus de 26M€ contre 23,6 M€ en 2019 qui était une année de référence.



Le chiffre d'affaire est donc supérieur avec un périmètre plus faible car nous avons fermé 8 agences entre 2019 et 2023, ce qui porte le périmètre du réseau à 54 points de vente.



Autre point positif : nous retrouvons de la rentabilité significative avec un EBITDA positif à 457 000 €. Nous faisons mieux que le budget que nous avions prévu, qui tablait sur un retour à l'équilibre.



Notre productivité a fortement progressé, elle a bondi de 20%. Nous sommes passés de 186 collaborateurs à 140 entre 2019 et 2023 avec un chiffre d'affaires en hausse. Notre groupe est aujourd'hui très bien restructuré, aussi bien en termes de charge, que d'outils.

A lors la priorité pour l'entreprise, c'était : le redressement et le remboursement de la dette avec les PGE.



Le remboursement se déroule déjà depuis presque un an et demi. Nous avons contracté les premiers PGE en avril 2020. Nous avons donc commencé à rembourser en avril 2022.



C'est vrai que c'est lourd en termes de charges et de trésorerie, mais nous les assumons et tout se passe bien.



Pour renforcer la trésorerie, nous avons effectué une augmentation de capital le 7 avril 2023.



L'opération de 460 000 € a été effectuée auprès des actionnaires actuels pour permettre de renforcer les fonds propres et poursuivre nos développements sur le digital. Elle a été suivie à 100%