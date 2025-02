Univairmer : échec de la conciliation, vers un redressement ou une liquidation ?

Depuis juillet dernier, la situation d'Univairmer s'est considérablement dégradée.



Si le réseau a été pointé du doigt pour ses difficultés, il est entré en zone rouge à cette période. Le premier à faire les frais n'a été autre que Philibert Voyages, pour quelques dizaines de milliers d'euros.



La liste s'est considérablement remplie, pour comprendre Austral Lagon, Mondial Tourisme, Top of Travel Premium Travel, Misterfly, les marques du groupe Salaün, etc.



Une solution temporaire a bien été trouvée en fin d'année 2024, mais l'accalmie n'a été que de courte durée. Dès le changement d'année, les difficultés ont refait surface, Univairmer passant de rouge clair à l'écarlate.



Aux tour-opérateurs se sont ajoutés divers fournisseurs, comme les réceptifs ou encore les loyers d'agences.



Maintenant, il est encore possible de sauver les agences et surtout les salariés, mais ce ne sera pas dans sa forme actuelle. Nous risquons d'assister à une sauvetage à la découpe.



Cette défaillance sera la plus importante depuis celle de Thomas Cook, elle aura un retentissement important dans la profession.



" Si ça tombe, ce sera la plus grosse banqueroute depuis Thomas Cook.



Autant le géant anglais avait laissé de grosses ardoises à des fournisseurs, là ils seront moins touchés, par contre pour les clients ça va faire bien plus mal.



Les clients ont pu partir, là ils seront remboursés, mais ne partiront pas et certains vont même rester sur le tarmac, " nous analysait un patron de tour-opérateur.



N'oublions pas les naufragés, les salariés, sont depuis une semaine plongés dans le noir et sans réelle information de leur direction.