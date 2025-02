Tomorrow Travel : l'inéluctable dépôt de bilan ? [ABO]

L'instance devra donc statuer sur unPour rappel, le réseau orienté vers un tourisme plus durable est né en novembre 2023, sous l'impulsion de Thibaut Aufort et Lucas Gebhardt.Malgré la promesse de laisser aux manettes l'ancien président de la coopérative Selectour, ce dernier n'est pas été gardé à la fin de sa période d'essai.Le départ a été brutal pour ce grand nom de la profession.Très rapidement, Tomorrow Travel a atteint donc le cap des 15 agences, mais le Groupe voit grand, très grand, trop grand.S'ensuivra la création d'un courtier en assurance.Les dirigeants veulent que l'argent circule en interne et sorte le moins possible. Une stratégie qui rappelle quelque peu les anciens noms du secteur, comme Thomas Cook ou FTI.A vouloir être partout, s'éparpiller, on n'est nulle part, mais qu'importe : les dirigeants souhaitent frapper fortgrâce au rachat d'Univairmer en juillet 2024.