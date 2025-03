Univairmer : qui reprendra les 51 agences de voyages ? [ABO]

l'un des actionnaire ndlr)

Avant de rentrer dans le vif du sujet, petit point sur l'actualité d'Univairmer.Depuis la fin janvier et la suspension du réseau par Tourfinance, l'entreprise est dans une situation financière critique. Privée de rentrées d'argent et faute de pouvoir vendre des séjours en raison d'une accumulation importante d'impayés, elle ne pouvait plus faire face.Le 12 février 2024, Thibaut Aufort, le dirigeant de l'entreprise, a ouvert une procédure de dépôt de bilan.Une semaine plus tard et à la surprise générale au regard de la situation comptable, le tribunal a décidé de placer la société en redressement judiciaire, évitant donc une liquidation qui auraitDans ce sombre tableau et alors que certains points de vente sont en piteux état, la lueur d'espoir est venue du garant.Groupama sous l'impulsion de Boris Reibenberg (a décidé de revenir sur ses principes, en proposant aux clients qui le souhaitaient un départ. Habituellement, il rembourse les dossiers et les acomptes encaissés et basta.Ce revirement permet de revaloriser les agences de voyages. Autre phénomène : malgré la faillite, les clients se déplacent pour solder leurs dossiers.alors que d'autres ont préféré annuler, en raison d'un grand nombre d'impayés.Le préjudice pour Groupama s'établit autour de 12 millions d'euros, avons-nous appris d'une source proche du dossier.