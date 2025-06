CEDIV : Adriana Minchella se dit prête à accompagner une "vraie transmission"

"Il a fallu maintenir le lien, soutenir, expliquer. Oui, j'ai été directe, exigeante, intransigeante parfois, mais vous avez accepté cette façon de faire parce qu'elle était nécessaire pour sauver nos entreprises, et c'est pour ça que nous pouvons traverser la tempête, avec courage, solidarité, lucidité et nous avons pu nous adapter."

"J'ai mis tout ce que j'avais, mon temps, mon énergie, mes convictions, parfois, ma santé, mon équilibre, mes nuits, mais je n'ai pas tenu, pas par magie, j'ai tenu grâce aux miens."

"Malgré les critiques, les doutes, les failles, je n'ai jamais cessé d'y croire, parce que je crois en ce réseau et parce que ce que nous avons construit va bien au-delà du cadre professionnel."

Ce n’est pas tout à fait une convention comme les autres qui s’est ouverte au Sénégal pour le CEDIV . En toile de fond :, marquée par des démissions de 5 administrateurs. Anne-Sophie Lecarpentier (Périer Voyages) et Stéphane Fulcrand (Salagou Voyages), les deux vice-présidents et proches de la Présidente Adriana Minchella, ainsi qu'Annabelle Imbert (Déclic Evasion), Catherine Labe (Les Matins du Monde), Sophie Bigot (Esprit Voyages) ont choisi de quitter le réseau et de rejoindre Selectour au 30 juin. Adriana Minchella a pris la parole pour rappeler le chemin parcouru et les turbulences traversées, notamment lors du Covid :La présidente confie avoir mis toute son énergie dans cette bataille :a-t-elle ajouté