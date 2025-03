Reprise Univairmer : un outsider peut-il doubler Satguru Travel et Mobee ? [ABO]

En interne, la défiance est telle qu'un sondage a été mis en ligne.



Il demande aux employés de s'exprimer pour ou contre l'une des deux reprises suivantes : " comme vous l'avez appris dans la presse, les groupes Mobee Travel (Lucas Gebhart) et Satguru (Thibaut Aufort) se sont positionnés sur la reprise de Voyages Masson. Souhaitez-vous être repris par l'une des entités ? "



La consultation est toujours en cours. Mais, fait intéressant, elle mentionne le nom du président d'Univairmer.



Pour de nombreux observateurs, aussi bien en interne qu'à l'extérieur de l'entreprise, l'ombre de Thibaut Aufort plane sur la proposition de Satguru Travel



Une rumeur qui pourrait provenir de la concurrence pour discréditer le projet.



En effet, les équipes n'ont plus confiance dans le dirigeant lyonnais qui, des semaines durant a fermé les yeux sur les difficultés d'Univairmer.



Rappelons que le 10 janvier dernier, Thibaut Aufort annonçait au CSE que "le plus dur était derrière eux" et que "désormais, l'entreprise ouvrait une nouvelle ère de prospérité".



Quinze jours plus tard, TourCom suspendait les 52 agences, faute de paiement d'une traite de l'échéancier et les fournisseurs fermaient petit à petit leurs accès, voire même annulaient les séjours.



Nous avons contacté Shanky Soni, le responsable de la filiale française du groupe dubaïote Satguru Travel, qui n'a pas souhaité commenter ces ouï-dire.



" Nous sommes un groupe indépendant présent dans plus de 90 pays. Il s'agit (par cette opportunité, ndlr) d'un développement international. Il nous est apparu que Voyages Masson, en raison de son implantation sur le territoire français, représentait une occasion unique.



De plus, nous savons que les équipes sont très qualifiées. C'est pour cela que nous avons déposé une offre de reprise globale.



Notre modèle fonctionne très bien et nous pouvons nous déployer immédiatement à la reprise, " nous a-t-il confié.