Univairmer : quelles sont les offres de reprise ?

Et sans surprise, dans la longue liste des noms, nous en retrouvons quelques-uns bien connus de la consolidation du marché.



Le groupe Marietton Développement a déposé une proposition de reprise groupée, avec l'aide de Navitours, Chic Planet' Voyages, Karavel et Havas Voyages.



Le groupement a proposé de reprendre 30 agences, dont une majorité des points de vente deviendront des franchises Havas. Karavel a proposé de reprendre 4 agences, le réseau de Laurent Abitbol pour 6 agences, Navitours récolterait une majorité.



Ces offres conjointes sont indivisibles, mais non solidaires. Une information qui pourrait avoir son importance pour la suite de la procédure.



Parmi ces 3 grandes enseignes du secteur nous avons donc Chic Planet' Voyages, dirigée par Sébastien Maury qui possède 17 salariés.