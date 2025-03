L’incubateur Provence Travel Innovation dévoile les start-up de sa promotion 2025

La promotion 2025 de PTI rassemble plusieurs start-up proposant des solutions adaptées aux évolutions du marché du tourisme. Parmi elles,connecte les voyageurs avec des experts locaux afin d’offrir des expériences authentiques et responsables., de son côté, se spécialise dans la certification des établissements touristiques haut de gamme, garantissant une approche durable et éthique. Pour les créateurs de contenu souhaitant organiser des voyages exclusifs avec leur communauté,facilite la logistique et la monétisation des séjours. Enfin,propose une plateforme permettant aux hôteliers de trouver rapidement des remplaçants qualifiés, y compris en cas d’urgence.Ces entreprises illustrent la. En soutenant des initiatives variées, l’incubateur favorise une transformation du secteur tournée vers l’innovation et la durabilité.