Tourisme durable : Quimbaya relance ses grands projets

C'est en 2018, que nous avons créé un département tourisme durable et solidaire. Nous avons ainsi recensé les actions que nous menions, nous les avons classées et nous avons vérifié leur développement.Nous avons mis chacun, notre contribution, à tous les niveaux de l'entreprise. L'objectif était d'obtenir un label dans chaque pays.Puis la pandémie est passée par là et désormais nous reprenons nos projets.Nous renouons avec Les Trophées du Voyage Responsable organisé par TourMaG. Nous relaçons notre engagement en faveur d'un tourisme sans plastique à travers le réseau REFILL NOT LANDFILL. Enfin nous rouvrons les dossiers laissés en suspend pendant le covid sur la labellisation de nos bureaux dans chaque destination.Nous venons également d'adhérer à ATR (Agir pour un Tourisme Responsable), avec l'Association Réceptif Leader, dont Quimbaya fait partie.Au delà du tourisme responsable et durable, il y a le tourisme régénératif qui consiste à permettre aux visiteurs d'avoir un impact positif sur la destination de vacances au-delà d'une relation purement économique.Dans notre secteur tout le monde ne joue pas le jeu et tout le monde n'est pas aussi sincère et honnête. Le tourisme durable peut vite devenir du marketing.Pourtant si on fait ce métier c'est parce qu'on veut construire quelque chose !