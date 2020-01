Tourisme durable : Quimbaya Latin America, "nous devons intéresser nos partenaires à avancer dans le même sens"

TourMaG.com - Quelle importance revêt pour vous ce prix ?



Claudia Terrade : Un trophée est symbolique. Devenir une entreprise de tourisme responsable et durable représente beaucoup d’efforts. Récompenser ces efforts de manière symbolique par un trophée est très encourageant, c’est un symbole très fort.



TourMaG.com - Le Tourisme durable est-il un élément important dans vos campagnes de promotion ?



Claudia Terrade : Le tourisme durable est un élément VITAL pour notre entreprise et en général, pour notre industrie. Il nous semble évident d’en parler.



Il faut parler du tourisme durable, il faut continuer à développer le concept. Notre entreprise QUIMBAYA LATIN AMERICA fêtera cette année, ses 32 ans d’existence.



Si nous sommes toujours là depuis toutes ces années, c’est parce que, quelque part, nous avons pratiqué les principes de la durabilité. Notre but est d’informer de tout ce que nous faisons depuis des années, de partager nos expériences et surtout d’intéresser de plus en plus nos partenaires à avancer dans le même sens.



Il faut que les entreprises de tourisme soient liées entre elles par le même intérêt commun de respecter l’environnement, les communautés et la culture dans les pays que nous faisons visiter.



Il faut que nos relations évoluent dans un climat équitable et respectueux.