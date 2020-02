Palmes du tourisme durable : ils ont décroché la timbale...11 Lauréats à découvrir ! (Vidéo)

Plus de 250 invités, et la présence de Jean-Baptiste Lemoyne Secrétaire d'État auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères et d'Emmanuelle Wargon, secrétaire d'Etat auprès de la ministre de la transition écologique...



Les organisateurs de la soirée de clôture au Quai d'Orsay de la troisième édition des Palmes du Tourisme Durable ont été gâtés.



Organisée par TourMaG.com et l’association Acteurs du Tourisme Durable (ATD), avec le soutien du Ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, cette 3e édition a tenu toutes ses promesses.



Cette année encore, ATD et TourMaG.com ont apporté une attention particulière à rendre l'événement responsable : une soirée 100% neutre en carbone grâce à un partenariat avec EcoAct, expert en stratégies climat et environnement et une éco conception de trophées réalisée par l'artiste Amandine Serran à partir d'anciens magazines et cartes routières.



11 heureux lauréats ont été récompensés pour leur engagement, leur initiative et leur action innovante, exemplaire et « duplicable » excellant à la fois sur le pilier économique, environnemental et social du développement durable.