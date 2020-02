Palmes Enercoop : "Notre engagement pour la transition écologique a besoin de célébrations et d'enthousiasme"

TourMaG.com - Quelle importance revêt pour vous ce prix ?



Virginie Buffa : Notre engagement pour la transition écologique a besoin de célébrations et d'enthousiasme pour marquer les esprits et faire passer les messages. Ces trophées sont l'occasion de célébrer des initiatives exemplaires et plus largement toutes les actions et les acteurs qui favorisent la transition écologique.



Pour Enercoop, c'est aussi l'occasion d'échanger avec des acteurs qui s'engagent au quotidien dans les territoires pour la transition écologique et qui font la société de demain.



TourMaG.com - Le Tourisme durable est-il un élément important dans vos campagnes de promotion ? Comment déclinez-vous cette information auprès des professionnels du tourisme et des voyageurs ?



Virginie Buffa : Sans promotion, des centaines d'acteurs du tourisme durable se sont reconnus dans nos valeurs et ont déjà rejoint Enercoop pour se fournir en électricité vraiment verte, locale et citoyenne. Ils sont sensibles à notre dimension territoriale avec nos 11 coopératives locales et savent que si on est plus cher, on va aussi plus loin dans nos engagements.



En effet, Enercoop s'engage pour une transition énergétique par et pour les citoyens avec une redistribution des richesses sur les territoires.