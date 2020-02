Antibes : la tortue caouanne, "star" de l'hôtel du Cap-Eden-Roc

"Team RSE"

"Lors de cet événement, les collaborateurs ont pu tester leurs connaissances sur la faune et flore marine et découvrir les bonnes pratiques à adopter pour la préserver.



Puis les employés de l’hôtel, les clients, l’Espace Mer et Littoral, la mairie d’Antibes, une classe de collège d’Antibes et nos associations partenaires se sont retrouvés le lendemain pour nettoyer le sentier du littoral du Cap d’Antibes. Les 127 participants ont réussi à collecter 4 500 litres de déchets et plus de 3 500 mégots"

L'établissement est accompagné par l’association anglaise Considerate Hoteliers dont la mission est d’aider les hôteliers dans leur évolution vers un impact positif.Engagé dans une démarche environnementale depuis 2010, l'hôtel du Cap Eden Roc a engagé un travail de RSE plutôt complet depuis 2014, dans le cadre duquel il a participé au financement du CRFS.Au-delà du soin porté aux tortues, le rôle du CRFS est de sensibiliser le grand public à une situation écologique fragile. À commencer par les employés de l'Eden Roc.Ainsi, nous explique lade l’hôtel, (des employés de différents services se réunissant pour mener un projet de développement durable sur la saison), le 5 septembre 2019, l’Espace Mer et Littoral a animé au sein de l'établissement des stands pour sensibiliser les employés à la préservation du littoral méditerranéen.