Le domaine du Centaure : des chambres d’hôtes qui tournent avec le soleil... comme les tournesols !

Et pour cause, c'est justement cet intérêt porté à l'environnement et ce respect de la faune et de la flore qui a fait du Domaine du Centaure un finaliste des Palmes du Tourisme Durable.



Le domespace est entouré de tout un domaine laissé en jachère, et laisser s'épanouir tout un écosystème.



"Notre objectif était de permettre aux insectes pollinisateurs de se nourrir. Les oiseaux pourraient alors trouver suffisamment de nourriture (graines, mais aussi insectes) et, grâce au bois qui entoure notre terrain, ils pourraient également trouver des endroits pour nicher et auraient ainsi tout ce qu'il leur faut pour vivre et se reproduire. "



Une sorte de réserve naturelle reconstituée pour la faune et la flore locale, d'abord via des mélanges de fleurs choisis pour attirer des insectes et des oiseaux, puis grâce à l'installation d'arbres fruitiers (pommes, poires, cerises, prunes) qui attirent les animaux. Enfin, une mare récupère les eaux filtrées et eaux de pluie et permet à un écosystème aquatique de s'installer peu à peu.



Au-delà de l'aspect purement écologique voire esthétique, la démarche attire aussi les visiteurs.



"Une grande partie de nos visiteurs sont citadins et sont enthousiasmés par l'esthétique et la découverte de cette nature "sous leur fenêtre". Pour nous, la prochaine étape sera ainsi de participer au comptage des oiseaux de jardin sur le site de la LPO et d'y faire participer nos invités afin de les sensibiliser de manière ludique à l'importance des oiseaux pour la biodiversité et de leur faire découvrir les différentes espèces grâce aux descriptifs publiés sur le site " .