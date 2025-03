Les nouveaux concepts très marketing, d’écotourisme ou de slow tourisme seraient beaucoup plus vertueux, et donc forcément porteurs des valeurs d’un tourisme éco-responsable. C’est ça le discours qui domine, mais j’attends qu’on me fasse la démonstration que visiter un musée, marcher en ville, ou se baigner dans l’Océan serait moins durable que marcher en Vanoise.



Je souris à chaque fois qu’il s’agit d’illustrer les hébergements porteurs de cet écotourisme, de voir des petites structures disséminées dans la forêt. Sont-elles plus éco- responsables qu’un Center Parc qui chauffent ses cottages et sa piscine grâce à la géothermie ? Pas sûr !



Dans quelle catégorie on range l’offre d’Airbnb ? Je mets de côté, l’offre urbaine qui pose de vrais problèmes d’habitabilité, mais cette offre qui n’a pas fait couler de béton, qui n’a pas engendré de nouvelles stations d’épuration, de nouvelles lignes de bus, est-elle plus « verte », donc plus durable, que des écolodges plantés en pleine forêt ?



Je sais, ce n’est pas touristiquement correct de poser ce type de question, mais si on reste dans cette appréciation simpliste, on se plante ! L’écotourisme et le slow tourisme ce sont des pratiques touristiques, au même titre que le tourisme balnéaire, que les gens qui sont adeptes de ces pratiques ressemblent aux touristes de Reiser, peut-être, mais, des Pataugas pour randonner, ce n’est pas plus écoresponsable que des tongs à la plage.

Alors quand je vois que la photo qui a illustré l’affiche du salon dénommé « destination nature » mettait en avant un combi WV posé en pleine nature au bord de la rivière, sans que personne ne bronche, je me dis qu’il est temps de reposer le sujet du tourisme durable sur la table, de sortir de ce déterminisme social qui pourrit le débat, et de travailler à la redéfinition de ce qu’est le tourisme durable de manière moins … monopolistique.