Palmes du Tourisme Durable : Emmanuelle Wargon, secrétaire d'Etat auprès de la ministre de la transition écologique, sera aussi présente

- Diplômée d'HEC et de l'ENA.

- Auditrice à la Cour des comptes (1997).

- Conseillère technique en charge de la politique du médicament, auprès du ministre délégué à la santé, Bernard Kouchner (2001).

- Adjointe au directeur général de l’Agence du Médicament, en charge des relations avec les tutelles et les entreprises (2002-2006).

- Directrice déléguée, en charge de la coordination et du contrôle interne, de l’Assistance publique Hôpitaux de Paris (2006).

- Directrice de cabinet de Martin Hirsch, Haut-commissaire aux solidarités actives contre la pauvreté (2007).

- Secrétaire générale des ministères sociaux (Santé et social, Travail, Jeunesse et Sports), en charge des finances, des ressources humaines et des réseaux territoriaux (2010).

- Déléguée générale à l’emploi et à la formation professionnelles (2012).

- Directrice générale en charge de la responsabilité d'entreprise, des affaires publiques et de la communication de Danone (2015).