Paiement après départ : "Après cette crise, ce modèle ne devrait plus fonctionner..."

TourMaG.com - Que pensez-vous de l’ordonnances sur l’A-valoir ?



Claudia Terrade : C’est une bonne solution pour le voyageur européen, toutefois, il est difficile de le faire appliquer dans tous les pays et par tous les fournisseurs de manière homogène. Chaque pays et chaque entreprise définit sa propre politique et œuvre en fonction de ses intérêts et de ses possibilités.



La négociation fait partie de notre ADN. Nous faisons le maximum pour trouver un terrain d’entente entre les besoins de nos clients et ceux de nos fournisseurs. C’est compliqué à gérer mais nous espérons que cela va fonctionner.



TourMaG.com - Comment se déroulent vos relations avec les agences et TO, êtes-vous en attente de paiement… ? Quid de la trésorerie, plusieurs professionnels du tourisme appellent à revoir le modèle et les flux financiers, qu’en pensez-vous ?



Claudia Terrade : En général, nous demandons à nos clients de payer nos factures avant l’arrivée des passagers à destination mais, le crédit à 7- 10 – 15 et jusqu’à 45 jours après le départ des voyageurs est une condition pour travailler avec certains.



En temps normal, avec un volume d’achats important et à condition que les dates de paiement soient respectées cela peut fonctionner mais ce système a déjà montré ses défaillances.



L’année dernière avec la faillite de Thomas Cook, nous avons été nombreux à en être victimes. En ce moment, les paiements tardent à arriver.



C’est injuste et cela nous pénalise énormément. Nous sommes devenus en quelque sorte, des banques et cela se prête même à des abus. Après cette crise, ce modèle ne devrait plus fonctionner.



Ce n’est pas un système de fonctionnement sain et il cache souvent des problèmes graves de gestion. Pour garantir notre durabilité, nous devrons être encore plus strictes et rigoureux dans la gestion de notre trésorerie.