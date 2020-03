QUIMBAYA LATIN AMERICA : Refill not Landfill Latin America est né !!! Objectif 0 plastique à horizon fin 2020

A l’échelle mondiale, le plastique est devenu un fléau sur la planète, tuant la faune, obstruant les mers et remplissant les décharges pour les siècles à venir. L’Amérique Latine n’échappe pas à cette réalité. Quimbaya Latin America s’engage pour un tourisme sans plastique et crée le réseau REFILL NOT LANDFILL Latin America !

Rédigé par Raphaël Hurlupé, Quimbaya Latin America le Lundi 2 Mars 2020

REFILL NOT LANDFILL LATIN AMERICA ! Le projet Refill not Landfill est né au Cambodge en 2016 avec pour objectif de réduire considérablement la quantité de déchets plastiques produits dans le pays, à commencer par éliminer les bouteilles d’eau plastiques utilisées et jetées par les touristes.



Le concept était né, une bouteille rechargeable gratuitement partout où se trouve un partenaire ! La durée de vie d’une bouteille en aluminium rechargeable étant d’au minimum 4 ans, une seule bouteille peut remplacer près de 4300 bouteilles en plastique !



L’initiative a pris de l’ampleur ! Elle s’étend aujourd’hui sur plus de 10 pays d’Asie, compte plus de 1200 partenaires et le succès est relayé par de grands médias tels que le New York Times, le Huffington Post et la revue Forbes !



QUIMBAYA LATIN AMERICA a noué un partenariat exclusif avec ReFill Not Landfill Asie afin d’étendre le projet dans toute l’Amérique Latine et c’est ainsi que ReFill Not Landfill Latin America est né !



Tous les bureaux QUIMBAYA LATIN AMERICA dans les 11 destinations où nous opérons se sont mis au travail afin de créer le premier réseau de stations de recharge en eau potable RFNL du continent.

A ce jour, nous comptons déjà sur 253 points de recharge mais continuons à développer chaque jour des nouveaux partenariats.



Nos équipes ont travaillé dur et continuent à travailler encore au développement du réseau avec pour objectif d’avoir suffisamment de points de remplissage sur tous nos circuits existants et futurs et pouvoir ainsi proposer d’ici à la fin 2020 une bouteille en métal isotherme à chacun de nos passagers, dès leur arrivée dans chaque pays.



Avec votre soutient, nous proposerons cette alternative simple mais efficace à tous nos visiteurs. Vous pourrez faire personnaliser les bouteilles de vos passagers afin que chacun garde un souvenir unique et écologique de leur voyage.



Durablement,

Raphaël Hurlupé

Contactez-nous Raphael-hurlupe@quimbaya-tours.com



Marie-royer@quimbaya-tours.com



01 56 08 36 46

