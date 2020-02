QUIMBAYA LATIN AMERICA : Durable et Responsable depuis 32 ans Le Tourisme Durable ne s’improvise pas !

Envoyer à un ami Imprimer Partager cet article

Plus que jamais, engagés et fidèles à nos principes, nous voulons partager avec vous notre vision, nos expériences et nos projets Eco Responsables et Solidaires et ce, sur le continent où œuvre notre entreprise de tourisme réceptif QUIMBAYA LATIN AMERICA, depuis 32 ans.

Rédigé par Claudia TERRADE, CEO Quimbaya Latin America le Lundi 3 Février 2020

Tout d’abord, oui, nous sommes fiers de souffler avec vous, cette année, cette 32ème bougie !

Toutes ces années d’exercice sont un grand symbole pour nous.

Une pérennité grâce à des relations uniques et exceptionnelles avec vous, chers amis et clients, à qui nous devons tout.

Nous avons travaillé main dans la main pendant toutes ces années et ce que nous sommes devenus, nous vous le devons.



Vous nous avez exigé l’excellence et ensemble nous avons pratiqué le concept de la durabilité.



Sur le terrain, nous avons aussi bâti des relations exceptionnelles avec nos fournisseurs, basées sur le respect du travail de chacun toujours valorisé à son juste prix.



Puis, avec 130 collaborateurs sur nos 11 pays et 17 bureaux, notre famille s’est agrandie et nos racines sont devenues encore plus solides.

Tous fiers de nos richesses, tous impliqués dans la protection et la préservation de chacune d’entre elles et surtout, tous garants de l’authenticité de chacune des activités et des rencontres que nous proposons.

protection de la nature, le soutien des populations ou la préservation de nos cultures ancestrales.



Je vous invite à découvrir ces actions au travers de la lecture du dernier numéro de notre magazine Visit Latin America, édité par Quimbaya Latin America, et véritable portail ouvert sur l’Amérique Latine :

Magazine Visit Latin America #8





Je vous invite également à vous joindre à nous pour continuer à offrir ensemble à nos voyageurs responsables d’aujourd’hui et de demain, les plus beaux voyages en AMERIQUE LATINE.



Durablement,

Claudia Terrade

Pour continuer sur cette voie et l’approfondir, nous avons créé un Département de Tourisme Durable, Eco Responsable et Solidaire qui a pour but de mieux encadrer nos projets, que ce soit pour laJe vous invite à découvrir ces actions au travers de la lecture du dernier numéro de notre magazine Visit Latin America, édité par Quimbaya Latin America, et véritableJe vous invite également à vous joindre à nous pour continuer à offrir ensemble à nos voyageurs responsables d’aujourd’hui et de demain, les plus beaux voyages en AMERIQUE LATINE.Durablement,Claudia Terrade

Contactez-nous Raphael-hurlupe@quimbaya-tours.com



Marie-royer@quimbaya-tours.com



01 56 08 36 46 01 56 08 36 46

Lu 235 fois Notez



Dans la même rubrique : < > Kappa Club, le club ouvert sur la découverte L’île Maurice, une parenthèse bien-être