Tomorrow Travel lance sa Tomorrow Business School 🔑

Pour plusieurs raisons. D’abord pour répondre à la pénurie de main d’œuvre qui touche tous les métiers du tourisme, en agence, sur les plateaux d’affaires, à la production…



Ensuite, la pyramide des âges est assez élevée. Nous souhaitons organiser la transmission générationnelle entre les agents de voyages expérimentés proche de la retraite et des jeunes élèves, avec l’idée de créer une forme de parrainage.



Il y a également une pénurie de formations qualifiées et qualifiantes.



Enfin, nous avons besoins de collaborateurs dans nos agences. C’est pourquoi nous garantissons à nos futurs alternants un débouché au sein du groupe.

Tomorrow business school est reconnu Centre de formation des apprentis (CFA) et organisme de formation (OF). Nous proposerons un Bachelor en Tourisme et un Executive MBA.Nous nous appuyons sur des formations reconnues au RNCP que nous avons adaptées à notre image.Nous sommes adossés à Lisa Formation, les étudiants seront hébergés au sein des locaux d'IRIIG, à la fois campus, incubateur, et tiers-Lieu.Nous allons personnaliser des briques de contenu pour répondre aux besoins de notre réseau d’agences, aux spécificités de la vente, de la distribution, du tour-operating, du voyage de groupe, mais aussi à nos outils et CRM.Nos collaborateurs et fournisseurs interviendront aux côtés d’autres intervenants extérieurs inspirants.Nous prévoyons un séminaire d’intégration à l’étranger de 10 jours. Les formations se termineront par 10 jours à l’étranger pour une session d’examens et de mise en pratique.