Des cabinets d'audits condamnés dans la faillite de Thomas Cook

Les sanctions imposées tiennent compte de plusieurs facteurs, notamment de la gravité des manquements et de la solidité financière de l'auditeur, telle qu'indiquée par le chiffre d'affaires du cabinet (...).



Concernant la continuité d'exploitation, (...) EY et M. Wilson n'ont pas suffisamment interrogé la direction sur les tests de sensibilité, la liquidité et la marge de manœuvre financière.



Ils n'étaient donc pas en mesure de conclure correctement à l'existence d'une incertitude significative susceptible de jeter un doute significatif sur la capacité de Thomas Cook à poursuivre son exploitation (...).



En raison des manquements commis par EY et M. Wilson, les deux audits ont échoué dans leur objectif principal : obtenir l’assurance raisonnable que les états financiers étaient exempts d’anomalies significatives,

EY et Richard Wilson ont opéré des missions d'audits pour les exercices clos les 30 septembre 2017 et 30 septembre 2018.Soit les deux derniers avant la faillite de Thomas Cook." explique le communiqué de l'organisme.Sur ces bases, les deux entités ont été sanctionnées.EY a reçu une amende de 5,6 millions d'euros et doit également s'acquitter des frais de l'enquête du conseiller juridique exécutif. Dans le même temps, le cabinet Richard Wilson a écopé d'une sanction de 120 655 euros.