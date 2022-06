Région PACA : les réservations touristiques s'envolent...

Le Comité Régional de Tourisme (CRT) PACA se veut optimiste pour la saison estivale imminente

François de Canson, Président du CRT Provence-Alpes-Côte d’Azur et d’ADN Tourisme, a souligné que 91% des professionnels du tourisme de la région Sud se préparent à faire une bonne saison. Après une conjoncture positive au printemps, les taux de réservation pour les mois de juillet (71%) et août 2022 (68%) sont plus qu’encourageants, et le CRT a donc cherché à expliquer ces bonnes perspectives.

Rédigé par Tom Villeneuve le Jeudi 30 Juin 2022

