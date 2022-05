François de Canson : "Devenir la 1ère région française de tourisme durable"

Par ailleurs, des actions de promotion ont été engagées pour valoriser ces offres et les rendre attractives pourauprès des visiteurs potentiels de la région (grand public) mais aussi les médias « voyage » et les tour-opérateurs et agences de voyages (BtoB).Enfin, ce contrat de filière vise également àdans le temps et dans l’espace.Parallèlement à cette stratégie spécifique aux espaces naturels protégés, le CRT a mis en place, au global, une. Concrètement, sur ses médias - site web provence-alpes-cotedazur.com, page Facebook, page Instagram, etc. -(sites touristiques connaissant ponctuellement des pics de fréquentation)Pour l’occasion, un dossier de presse a été réalisé collectivement dans le but de donner des informations pratiques aux 20 journalistes et blogueurs qui participaient au workshop pour préparer un séjour écoresponsable sur ces territoires, valoriser des sites touristiques alternatifs ou encore mettre en exergue des initiatives remarquables mises en place par les partenaires pour mieux répartir les flux de visiteurs.