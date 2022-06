Tourisme : quelles sont les intentions des propriétaires de camping-car ?

Lʼétude de CAMPING-CAR PARK fait ressortir une prévision de 24,5 millions de nuits en camping-cars sur le territoire français entre juin et septembre 2022.



Ceci correspond à une dépense globale équivalente à 1,3 milliard d’euros de la part de l’ensemble des autocaristes en France. En effet, un couple de camping-caristes dépense en moyenne 56€ par jour, dont 44€ pour les acteurs économiques locaux et 12€ pour lʼhébergement.



“ Dans un contexte économique incertain, les camping-caristes prévoient néanmoins de partir en nombre cet été en France et en Europe. En privilégiant les mois de juin et septembre hors vacances scolaires, les camping-caristes profitent de la saison estivale tout en soutenant lʼéconomie locale », a souligné Laurent Morice, fondateur de CAMPING-CAR PARK.



Avec 40 millions de nuits par an, le marché de l'hébergement des camping-cars représente 39% du marché de l'hôtellerie de plein air français, et bénéficie directement et indirectement à l'économie française à hauteur de 2,2 milliards d'euros chaque année.



De plus, en 2021, 100 000 camping-cars ont été immatriculés en France, ce qui est un record et ce qui montre l’engouement grandissant pour le tourisme itinérant et les véhicules de loisir.