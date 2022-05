Camping : 2022 s'annonce comme une année record

conférence de presse de la FNHPA

Le camping et l'hôtellerie de plein devraient battre des records pour cette saison 2022 qui a débuté en amont, devrait s'étirer sur septembre et octobre et tenir toutes ses promesses en juillet et août.

Rédigé par Céline Eymery le Mardi 24 Mai 2022

