Toutefois Arnaud Bennet (Le Pal) pour le SNELAC se veut serein : "en juin, nous récupèrerons des étudiants. Le manque de main-d'œuvre ne va impacter que très modérément le chiffre d'affaires.



Tout est ouvert à 95%. Nous sommes davantage dans de l'adaptation, cela ne détériore pas la qualité de service mais cette situation demande, c'est sûr, un effort supplémentaire à ceux qui travaillent. "



Les attentes sont fortes du côté des consommateurs privés de voyage et d'évasion ces deux dernières années. L'hôtellerie de plein de air qui a tiré son épingle du jeu les deux derniers étés, semble avoir transformé l'essai sur de nouvelles clientèles.



A fin avril 2022, pour l'été prochain, l'activité affichait une progression de +24% par rapport à 2019 quand le curseur monte à +40% sur avril, mai, juin et septembre.



" La saison est très encourageante, ce serait dommage de la restreindre en partie. Des salariés ont disparu et on ne sait pas où ils sont.



La proportion de location de mobil-homes est en hausse. Nous sentons que nous avons séduit des clientèles qui ont découvert nos hébergements pendant ces 2 dernières années. Nous ne pouvons pas nous permettre de proposer un service dégradé. Le risque c'est davantage de perdre du chiffre d'affaires," poursuit Nicolas Dayot.



Et de citer en exemple ce camping situé dans les Landes, qui avait pris la décision de fermer 100 mobil-homes pendant les vacances d'avril sur un parc de 300 (1/3 de la capacité !) pour ne pas dégrader le service.



Il ajoute : "les établissements qui disposent de 3 ou 4 restaurants devront peut-être réduire la voilure. Après nous pouvons aussi jouer sur les horaires, les jours de fermeture ou les services du midi ou du soir. Avec un restaurant fermé 2 jours, il est possible de tourner toujours avec la même équipe."



La FNHPA a décidé de mettre en place une stratégie de branche sur la marque employeur, afin d'aider les structures indépendantes qui n'ont pas un DRJ pour s'occuper de ces missions.



Les choses bougent, mais pour le tourisme tricolore l'enjeu est de taille, après deux années compliquées et des PGE à rembourser...