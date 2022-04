La Région Sud lance un vaste dispositif pour valoriser l'emploi dans le tourisme

La Région s'attaque aux difficultés de recrutement dans le secteur de l'hôtellerie et de la restauration.



« Avec le président de la Région Sud, Renaud Muselier, nous avons décidé de faire de la valorisation des métiers du tourisme une priorité absolue », explique François de Canson, président du Comité régional de tourisme (CRT) Provence Alpes Côte d’Azur.



« Nos entreprises souffrent de cette situation qui pourrait rapidement affecter l’image de nos destinations. Il faut une mobilisation générale de tous les acteurs, de tous nos partenaires. Nous avons décidé d’agir concrètement et immédiatement. Aussi, nous allons faciliter l’accès à la formation, rendre plus attractifs ces métiers qui ont, parfois à tort, une mauvaise réputation et nous allons proposer un lieu unique des offres d’emplois dans notre région. Trois axes majeurs et essentiels, comme trois étages d’une fusée, pour gagner le pari de l’emploi et de l’attractivité de notre destination ».



Ainsi le dispositif déployé pour valoriser les métiers en tension s'appuie sur trois piliers : la formation, la mise en valeur des métiers et la mise en ligne d'un site qui centralise toutes les offres d'emploi.