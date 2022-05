Le dynamisme actuel est engendré par la clientèle loisirs.Malgré des ajustements à la hausse opérés sur les tarifs, nous ne sommes pas sur les prix pratiqués dans le voyage d'affaires.Cette dynamique s'explique par une demande plus forte que l'offre aérienne, toujours en retrait par rapport à 2019, à cela vous ajoutez la flambée du prix du baril et vous obtenez une hausse des prix, comme a pu le constater la DGAC. L'inadéquation entre l'offre et la demande a entrainé une augmentationD'ores et déjà, nous constatons une répercussion des cours du baril sur les prix des billets. Celle-ci ne reflète pas encore l'évolution.Actuellement, tout le monde se contente des taux de remplissage de ses appareils pour l'été, c'est un peu l'objectif de l'ensemble des acteurs du marché. Nous verrons par la suite, les réels effets de la flambée du pétrole.En somme, tout le monde profite de l'appel d'air, pour s'engouffrer et profiter du dynamisme retrouvé.A cela vous ajoutez l'inclusion du substainable aviation fuel (SAF) à hauteur de 1%, ce qui est tout sauf la panacée au niveau économique.Le consommateur, nous leur demandons déjà par le biais de la compensation. Le Green Deal européen, dont nous pouvons discuter les objectifs, car 2% de SAF en 2025 et 5% en 2030, le compte est loin d'y être.En plus de ne pas avoir les capacités de production, le coût est élevé, dans une fourchette de 4 à 8 fois plus élevée que le pétrole.Bien sûr qu'il y a un décalage, sauf que nous nous retrouvons avec une volonté de rentabiliser son offre aérienne.Si la demande est là, mais que l'offre n'est pas toujours adaptée, il y a un phénomène d'ajustement. Nous sommes encore dans cette mécanique de marché.Les transporteurs n'ont pas une couverture à long terme, puis la hausse du pétrole ne date pas du déclenchement de la guerre en Ukraine.