L’Etat français a imposé une première étape d’incorporation de SAF (pour Substainable aviation fuel ) à 1% dans les réservoirs des avions depuis le 1er janvier 2022 (chiffre qui progressera jusqu’à 5% en 2030).



« Ce n’est que pour l’image car à mon sens ce ne sont pas les biocarburants qui décarboneront l’aviation à long terme.



C’est un début de solution pour attendre une vraie solution, une rupture technologique majeure comme pourra peut-être l’être l’hydrogène », glisse un dirigeant du transport aérien français, qui rappelle l’objectif fixé par l’Association internationale du transport aérien (Iata) d’atteindre la neutralité carbone en 2050.



« Pour l’instant, on est que dans le cosmétique, et pas loin de la fumisterie… », glisse un autre observateur du transport aérien. « Il faut au moins être plus ambitieux que ça si on veut que cela serve à quelque chose », ajoute-t-il.



Du côté des aéroports français, on met aussi en avant une trop grande timidité politique en la matière.



« S’il y a des obligations d’incorporation, qu’elles soient ambitieuses. Les biocarburants peuvent peut-être être un levier essentiel pour la décarbonisation du secteur, mais il faut impérativement que leur utilisation soit accompagnée d’une politique publique globale qui n’existe pas en Europe aujourd’hui », estime Thomas Juin, à la tête de l’Union des aéroports français (UAF).



« Pour l’instant, on voit simplement des déclarations sur le fait que le secteur doit réduire ses émissions, des mandats d’incorporation de 2%, peut-être demain des sanctions… mais aucune politique fiscale incitative ! », déplore-t-il aussi, poursuivant sur les problèmes de compétitivité et de distorsion de concurrence que la situation engendre.



« Nous demandons de la cohérence, des choix forts en la matière. Il n’y a pas d’alternatives sérieuses à l’avion et il est temps qu’en France et en Europe on aille plus loin sur les biocarburants, avec une approche positive plutôt que par la sanction », lance le patron des aéroports français.