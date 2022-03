Recrutement : l’emploi redécolle dans l’aérien français

« Les entreprises du secteur devraient embaucher en France entre 10 000 et 15 000 personnes dès 2022 »

« Nos procédés s'industrialisent, nos sites s'agrandissent, nos clients demandent la livraison de leurs actifs et les constructeurs annoncent le retour des commandes géantes. Ces tendances impactent nos effectifs groupe que nous souhaitons porter de 400 à 550 collaborateurs en 2022 »

« d’environ 6 000 personnes dans le monde entier »

Dans l’aérien, bouffée d’optimisme après deux années chahutées., glissait récemment, à la tête d’Airbus et du Gifas (Groupement des industries françaises aéronautiques et spatiales).En ces premiers jours de printemps, de nouvelles campagnes de recrutements sont en effet annoncées par les opérateurs sur le territoire français. Petit tour d’horizon.: la filiale d’Airbus experte en stockage, maintenance, déconstruction et recyclage d’avion annonce le 21 mars rechercher(Espagne)., annonce Laurence Etcheverry, directrice des ressources humaines de Tarmac Aerosave. Les offres sont consultables à cette adresse : Rappelons que la maison mère Airbus, après avoir réduit ses effectifs de 9 000 personnes entre fin 2019 et septembre 2021, a annoncé en ce début d’année 2022 l’embauche. Ceci pour faire face à la forte remontée de la production.: Après deux années sans embauches ou presque (et un plan de départ volontaire…), la compagnie tricolore réenclenche la première. S’il n’y aura que peu d’embauches externes de pilotes, et pas d’embauches de PNC, la direction de l’emploi du groupe Air France-KLM nous glisse toutefois des bonnes nouvelles.D’avril à septembre seront recrutés2022 verra aussi Air France rechercher(data, informatiques, assistances à la maîtrise d’ouvrages…). Enfin, après deux années de disettes, Air France reprendra 500 apprentis à partir du mois de septembre :: La campagne de recrutement été 2022 est terminée, ayant fait passer les effectifs de 1700 fin 2021 à 2000 actuellement. Mais il faut s’attendre, au vu des commandes de Boeing 737-800 en cours chez la filiale à bas-coûts d’Air France, à. Transavia, qui exploite aujourd’hui une soixantaine d’avions, vise une flotte de 80 Boeing d’ici 2025.