Congrès APG World Connect : l'aviation verte n'est pas encore mûre...

« L’agenda politique est trop lent, 2% de SAF imposé en Europe pour 2025, 5% en 2030, ce n’est pas suffisant ! Nous devons plus faire face à la réalité et accepter que toute l’industrie doit se révolutionner dès que possible »

« En tant qu’industrie nous avons un plan. Mais est-ce suffisant ? Non, car nous manquons d’objectifs à atteindre sur le court et le moyen terme, permettant de plus vite mobiliser tout le monde, du client au gouvernement »

Pour, à la tête de Thalès avionics, si le progrès écologique doit venir de quatre axes (amélioration des technologies, passage au SAF, progrès opérationnel et programme de compensation) le secteur ne s’en saisit pas assez vite., lance-t-elle.En cause également, l’objectif fixé par Iata de parvenir à une, regrette, directeur du développement durable au sein du groupe Air France-KLM.