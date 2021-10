"Fragiles et vulnérables", les compagnies françaises appellent l'Etat à l'aide

« L’Etat a, logiquement, beaucoup œuvré pour nous aider à survivre. Ce serait dommage de tout sacrifier aujourd’hui par une politique trop peu ambitieuse pour l’aérien alors que le besoin demeure et la reprise sera progressive » , poursuit-il.



Concrètement, les compagnies demandent une adaptation de l’Activité partielle longue durée (AP et APLD) et du dispositif dit « coûts fixes » aux spécificités de l’aérien, mais aussi la mise en place d’un fonds dit « fermeture » et d’un échéancier de remboursement des cotisations sociales et des Prêts garantis par l’Etat (PGE).



Grand classique de l’avant crise sanitaire, les hausses de taxes et redevances pesant sur le secteur sont aussi pointées du doigt, des hausses qualifiées « d’exubérantes » et « d’insupportables économiquement » .



L’idée avancée étant celle d’une sortie de crise collective entre les différents acteurs : Fnam, DGAC, aéroports.



« Si chaque maillon de la chaine de valeur de l’aérien ne met en avant que ses intérêts particuliers sans prendre en compte celles des autres, la crise va se poursuivre » , assure Pascal de Izaguirre, à la tête de Corsair.