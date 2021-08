Aérien : "Nous craignons un été 2021 moins bon qu'en 2020" affirme Alain Battisti (FNAM)

TourMaG.com - Lundi 30 août 2021, Bruno Le Maire a convoqué les acteurs du tourisme autour de différents ministres, dont M. Djebarri. Si Jean-Baptiste Lemoyne et Elisabeth Borne ont pris la parole à l'issue de la réunion, le ministre des Transports ne s'est pas exprimé. Avez-vous été entendus ?



Alain Battisti : Nous avons été entendus.



Le message global a été que les secteurs les plus touchés ne seront pas abandonnés. Le mécanisme d'accompagnement concernant toute l'industrie touristique, donc l'aviation commerciale, va basculer à partir du 1er octobre sur un dispositif des coûts fixes.



Le gouvernement abandonne fort justement le système forfaitaire pour un système au cas par cas, secteur par secteur



Nous en ignorons encore la durée et les détails.



TourMaG.com - Êtes-vous satisfaits de la mesure ?



Alain Battisti : La chose la plus importante dans cette annonce étant que les acteurs du voyage n'ont pas été abandonnés sur le bord de la route. . Nous allons entrer dans les détails du mécanisme et ce sera important de participer à la mise au point des dispositifs.



Alors qu'il y a une inflexion politique majeure, avec la fin du quoi qu'il en coûte, le secteur est toujours soutenu. C'est une bonne chose et ce système sera peut-être plus juste. Il évitera sans doute des débordements.



TourMaG.com - Le ministre de l'Economie a été très clair, il y aura un important temps de latence lors du versement des aides, par rapport au fonds de solidarité. De plus, les compagnies aériennes ont rarement moins de 50 salariés et se trouveront donc pénalisées par une plus faible prise en charge du manque à gagner...



Alain Battisti : L'autre bonne nouvelle, c'est que la Commission européenne a donné son feu vert pour abandonner le seuil des 1,8 million d'euros d'aides par entreprise, et cela dans le cas du fonds de solidarité.



Ainsi, cela va permettre de revoir les conditions d'intervention de l'Etat pour juin, juillet et août.



Nous allons discuter des détails de la nouvelle aide dans les prochains jours, rien n'est figé. La loi n'est pas encore écrite et publiée au Journal Officiel.



Pour en revenir au dispositif des coûts fixes favorisant les PME, (prise en charge à hauteur de 90% pour les entreprises de moins de 50 salariés et 70% pour les entreprises de plus de 50 salariés) b[nous allons discuter précisément de ce point avec le gouvernement.



Nous allons être extrêmement vigilants pour que personne ne soit laissé au bord du chemin.