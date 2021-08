"Le fonds de solidarité sera supprimé le 30 septembre 2021" annonce Bruno Le Maire

" Nous prendrons en charge la différence, si les charges fixes sont supérieures aux revenus, à hauteur de 90% pour les entreprises de moins de 50 salariés et 70% pour les entreprises de plus de 50 salariés.



Je veux être totalement transparent, ce dispositif va prendre du temps, car il faut tout simplement des factures. L'instruction du dossier prend au minimum 3h, alors que pour le fonds de solidarité l'indemnisation était automatique, cela prendra plus de temps.



Je veux être très clair avec les entreprises concernées, pour éviter les mauvaises surprises. Là où l'indemnisation prenait quelques jours, elle prendra quelques semaines pour le dispositif des coûts fixes, car cela se fera sur les pièces comptables et de manière individualisée.



J'ai demandé à la Direction générale des Finances Publiques de me faire des propositions dans les jours qui viennent pour accélérer les délais de traitement et sans doute faire une différence entre les grandes et les petites entreprises. Je souhaite que ça aille plus rapidement pour ces dernières.



Troisième décision : les secteurs structurellement touchés feront l'objet de plan d'action, comme l'événementiel, les agences de voyages et la montagne.



La quatrième décision, il y aura une clause de revoyure lors de la première semaine de novembre. Nous devons garder un dialogue ininterrompu.



Nous voulons éviter toute casse économique et sociale.



La cinquième décision porte sur les prêts garantis par l'Etat, je mesure les inquiétudes, mais nous en reparlerons prochainement avec la Fédération des banques. "