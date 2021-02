Activité partielle de longue durée (APLD) : la FAQ (presque) exhaustive sur la question !

TourMaG.com - Une entreprise peut-elle mettre tous ses salariés en APLD ou un minimum de salariés doit travailler à taux plein ?



Marie-Laure Tarragano : : l’APLD ne s’applique pas forcément à l’ensemble des salariés d’une société qui a la met en place, cela peut ne viser que certains services, activités… D’ailleurs l'accord collectif APLD ou le document unilatéral de l'employeur doit obligatoirement préciser les activités et les services concernés et les salariés concernés.



L'administration a précisé qu’il n'est pas nécessaire de désigner nommément les salariés concernés par l'accord collectif ou le document unilatéral de l'employeur. En revanche, les activités et secteurs concernés doivent être clairement identifiés.



Un accord ou un document ne faisant référence qu'à un pourcentage de salariés serait contraire à la réglementation (QR min. trav. 22-10-2020).



La réglementation applicable en matière d'APLD ne contraint pas non plus l'employeur à préciser les catégories professionnelles concernées par l'APLD !



Il en découle que, à l'instar de l'activité partielle de droit commun, la réduction d'activité peut être prévue au niveau de l'entreprise, de tout ou partie de l'établissement, de l'unité de production, de l'atelier, des services, etc.



L’APLD peut donc porter sur un service/ une activité/ un site et non pas forcément l’ensemble mais cela ne veut pas dire qu’il sera nécessaire qu’un minimum de salariés travaillent à plein temps.



Par contre la mise en place de l’APLD par une société met clairement fin à la possibilité de l’individualisation au sein d’un même service ou activité, tous les salariés d’un même service ou activité mis en APLD devront avoir la même réduction de temps et donc le même temps travaillé.



Il ne pourra /devra pas y avoir de discrimination salariale de ce chef et tous les salariés d’un même service mis en APLD devront avoir le même taux de temps travaillé et temps chômé.