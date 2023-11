Vers une vague massive d'actions en justice contre Air France et la SNCF ?

En effet, il est ensuite exposé que l'article 2000 dispose que " le mandant doit aussi indemniser le mandataire des pertes que celui-ci a essuyées à l'occasion de sa gestion, sans imprudence qui lui soit imputable. "



La jurisprudence est constante sur l’indemnisation d’un mandat à perte, et l’avocate nous donne en exemple " les importants contentieux, pour les pompistes mandataires des sociétés d'hydrocarbure ".



"En application du premier article, le mandant doit rembourser au mandataire, les avances et les frais que celui-ci a fait pour l'exécution du mandat, mais également indemniser le mandataire des pertes éventuelles essuyées à l'occasion du mandat pour autrui, ajoute-t-elle ."



Cela va plus loin, puisque même si les dispositions de l’article 2000 précité ne sont pas d'ordre public et peuvent donc être écartées contractuellement, lorsqu’il est prévu un forfait et versement d’une " commission excluant tout autre versement, " il est désormais posé par les tribunaux que "l es pertes qui auraient pour origine un élément de l’exploitation dont la maitrise a été totalement conservée par le mandant ne peut pas être conventionnellement mises à la charge du mandataire.



Dans l’exemple des revendeurs d’hydrocarbure, malgré le fait que les parties avaient convenu contractuellement que " la commission incluait tout élément et frais ".



Les tribunaux, jusqu’à la Cour de Cassation, posent le principe que les parties ne peuvent mettre à la charge du mandataire, même contractuellement par la convention, les pertes d’exploitations dont la maitrise a été conservée par le mandant, les prix fixés unilatéralement de même que les conditions de restitution des recettes à l’exploitant



Pour apprécier le montant des pertes, il est ensuite exposé qu’une expertise judiciaire est généralement ordonnée.



La situation des pompistes est-elle transposable dans le cas d'une multi activité comme pour les agences de voyages distribuant différents tour-opérateurs ou transporteurs ?



" Il n'y a aucun problème à envisager une expertise pour un mandataire qui revend plusieurs produits, juge l'avocate.



Elle expose que dans le cadre de l’expertise, il est alors fait une attribution des produits et charges de l’activité concernée avec la comptabilité analytique par activité et répartition des charges et couts par produits, les différentes méthodes d’expertise sont assez connues.