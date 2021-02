Destination 2050 : La FNAM soutient pleinement l'initiative de "décarbonation" du transport aérien

L'objectif étant d'atteindre des émissions nettes de CO2 nulles d'ici 2050.



Parmi les mesures, nous retrouvons...l'innovation. Les améliorations des technologies des aéronefs et des moteurs pourraient réduire les émissions de 37%. La neutralité passera aussi par l'utilisation de carburants d'aviation durables (SAF) permettant de réduire les émissions de 34%, mais aussi la mise en œuvre de mesures économiques pourrait réduire les émissions de 8%.



Pour finir, une meilleure gestion du trafic aérien (ATM) et des opérations aériennes pourrait réduire les émissions de 6%.



Ce nouveau rapport indépendant, réalisé par le consortium néerlandais NLR / SEO, fournit une vision et une voie pour atteindre les émissions nettes de CO2 nulles d'ici 2050, tout en appelant à une action décisive de la part des gouvernements et de l'industrie.



Nous sommes loin de la réduction des vols et la destruction des low cost voulus par l'UNCAF...