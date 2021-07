Biocarburant : les grandes ambitions du géant Neste en France

Fin 2020, le géant pétrolier a créé un secteur aviation, baptisé SAF (pour sustainable aviation fuel ), pour parachever un changement d’image entamé il y a plusieurs années.



Comme le relatent nos confrères de L’Express , en dix ans, la compagnie pétrolière est passée de « pire firme au niveau social et environnemental » selon l’ONG Public Eye, au 4e rang mondial des entreprises les plus durables, d’après le magazine financier Corporate Knights .



Une métamorphose éclair basée autour de la solution maison de diesel renouvelable, réalisé à partir de déchets et d’huiles végétales, et utilisable jusqu’à 50% dans les moteurs d’avions (mixé avec du kérosène traditionnel).



Après des usines de production à Singapour et à Rotterdam, le but est de s’implanter partout où les secteurs routiers et aériens peuvent en avoir besoin.



Principal obstacle à surmonter : le coût des SAF, pour l’instant encore 3 à 5 fois plus cher que le kérosène traditionnel (qui représente déjà en moyenne 25% du budget d’une compagnie aérienne). Un surcoût par rapport aux énergies fossiles qui devrait perdurer jusqu’en 2050, le temps que les technologies évoluent.



Mais d’après d’autres estimations fournies par Neste, l’impact des SAF sur le prix du billet d’avion ne serait en moyenne que de 10% : 24 euros supplémentaires par passager sur un vol Helsinki-Singapour, 6 euros sur un Helsinki-Munich.



Le but pour Neste, désormais : travailler avec toutes les instances du secteur aérien et nouer des partenariats stratégiques.



Après Finnair, KLM, et certains transporteurs américains et asiatiques, Neste entend devenir partenaire privilégié de l’Association internationale du transport aérien (Iata).



Et pour la première fois cette année, le géant finlandais sera représenté sur le très couru congrès APG World Connect, qui se tiendra en octobre à Monaco en présence des dirigeants du secteur.