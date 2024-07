La Nouvelle-Aquitaine lance des scooters électriques et pass saisonniers

La startup GeniAI introduit un pass saisonnier en Nouvelle-Aquitaine pour améliorer le pouvoir d'achat des travailleurs saisonniers du secteur touristique. Confronté à des défis de recrutement et à une image parfois négative, le secteur doit répondre aux attentes des saisonniers en matière d'avantages salariaux et de bien-être au travail. En partenariat avec le Crédit Agricole d’Aquitaine via « Tourisme by CA », le Tourisme Lab Nouvelle-Aquitaine et divers acteurs du tourisme régional,le pouvoir d'achat des saisonniers,les avantages du secteur touristique,la découverte du territoire.Déployé jusqu’endans les départements de la, ce pass offre deschez divers prestataires, allant des sites de loisirs aux restaurants.Pour les professionnels, le pass, tout en stimulant la découverte des attractions locales. Les saisonniers peuvent activer leur pass, accéder aux offres en scannant unou en utilisant un code spécifique., souligne que ce pass, facilité par le soutien du Tourisme Lab, est unemoderne et pratique pour le recrutement des saisonniers . Il apprécie la collaboration étroite avec les équipes locales, qui a permis une mise en œuvredu projet.