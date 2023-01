Nouvelle-Aquitaine : 6 nouvelles start-up du tourisme pour l'incubateur TiPi 535

- D-SIGNARE est un bureau de design bordelais inventeur de « ROZA », un vélo à quatre roues et à assistance électrique complètement modulable. Il s’adapte à chaque saison et à chaque type d’usage grâce à différents accessoires, et a la particularité de fonctionner en marche arrière. Porteurs de projet : Zakaria Kaced et Robin Blot



- L’application digitale Explorissima est un compagnon de voyage tout-en-un offrant un accès instantané à des informations touristiques géolocalisées. Elle vise à favoriser la consommation locale, la contribution à des projets locaux solidaires et à limiter l’empreinte carbone.



- Dans les valises de Stef propose des événements authentiques et inattendus sous forme de « valises » associant lieux, restaurants ou bars et activités. Basée à La Rochelle, elle va bénéficier de l’accompagnement de l’incubateur pour développer une franchise sur d’autres villes. Porteuse de projet : Stéphanie Aubry



- LIVA est un service de réservation de billets passagers pour tout type de transports, maritime, terrestre et ferroviaire, mettant en relation les passagers et les opérateurs de transports de tout type. Porteur de projet : Lionel Ladebat



- Créée à Bordeaux en 2017, l’application Dipongo propose des histoires immersives mêlant contes pour enfants, activités manuelles et aventures virtuelles, afin d’éveiller la créativité des enfants. Elle se tourne aujourd’hui vers de nouveaux marchés. Porteuses de projet : Emmanuelle Gras et Marion Perret



- Sit & Eat est une application 100% française qui propose, lors d’événements sportifs ou culturels, de commander et payer les offres de restauration en ligne directement depuis son siège. La livraison peut s’effectuer à la place ou en point de retrait.

Porteurs de projet : Sandrine Laby et Sébastien Aulnette.