Nouvelle-Aquitaine : l'incubateur TiPi 535 annonce sa première promotion de lauréats 2022

Voici la liste des 8 lauréats qui bénéficieront d'un accompagnement individuel à partir de février 2022:



- CibleR, une plateforme Fintech qui propose aux collectivités, commerces et acteurs du tourisme la mise en place d’actions commerciales solidaires.



- l’association FIG (Food Index for Good), qui a créé un index scientifique permettant aux restaurants d’établir un diagnostic d’éco-responsabilité simple et fiable.



- SweetRoute, un projet de plateforme destiné à créer des itinéraires uniques, dépaysants et durables vers des hébergements insolites et sites touristiques.



- les Sentiers de la Mer, mettant en relation les plaisanciers propriétaires de voiliers avec des randonneurs du littoral français en proposant de faire des voiliers un moyen d'hébergement en demipension.



- la solution Room In Touch, un livret d’accueil digital au service des hôtels où le client accèdera directement sur son

téléphone à toutes les informations relatives à sa réservation.



- SKEP, qui a développé un produit innovant pour répondre à la problématique du manque de place pour les voyages en

van, à savoir un porte-matériel qui offre accessibilité, modularité, grande capacité d’emport et sécurité.



- Toog, une application mettant en relation les professionnels des loisirs et du tourisme souhaitant proposer des créneaux en heures creuses à prix réduit, et les particuliers qui recherchent une activité au dernier moment.



- Trippez, la plateforme collaborative française de location de matériel de sport et loisir de particulier à particulier et de professionnel à particulier.