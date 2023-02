Wecandoo prend son envol à l’international et vise des partenariats B2B

De plus en plus sollicités directement par des entreprises ou des agences événementielles ou réceptives pour favoriser les expériences de groupes, Wecandoo veut passer de « l’artisanat » à une techno dédiée.



« Dans un premier temps, nous traitions directement au siège toutes les demandes qui venaient d’entreprises, d’associations ou de professionnels du tourisme pour privatiser un atelier pour un groupe, et même faire venir un traiteur et enrichir l’expérience », explique Edouard Eyglunent.



« En une année nous avons traité plus de 3 000 groupes de 5 à 100 participants. Avec près de 20% du chiffre d’affaires, le bricolage n’est plus possible. Nous allons développer une application dédiée qui va remplacer l’onglet « Groupes » sur notre site, pour que les clients groupes puissent traiter en direct, via l’appli et ses options, avec l’artisan choisi. Elle devrait être disponible avant l’été 2023 ».