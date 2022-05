Wecandoo met les artisans en vedette et réfléchit à son avenir touristique 🔑

« Après la Belgique où une quarantaine d’artisans sont déjà actifs, nous allons nous intéresser aux Pays-Bas et un peu plus tard à Londres », explique le co-fondateur. « A partir de cette expérience internationale consolidée, nous comptons bien développer le concept ailleurs en Europe ».



Si le concept avait pour vocation initiale de mettre en avant les artisans, son potentiel touristique s’est assez vite imposé. Et c’est dans cette direction que le développement est programmé.



« Les artisans sont emblématiques d’une région. Leur savoir-faire est souvent associé à une ville ou un terroir, comme la dentelle, le cuir ou les spécialités gastronomiques », justifie Edouard. « Ils sont les représentants d’un patrimoine vivant qui a suscité un plus grand intérêt avec la crise de la Covid ».



Aujourd’hui, les demandes qui se manifestent à travers la plateforme poussent à développer les partenariats avec les acteurs du tourisme et du transport.



« Les clients individuels nous demandent de leur organiser des circuits de visite autour des ateliers ou des visites d’artisans. Et nous avons déjà six personnes qui travaillent pour les organisateurs de groupes pour assurer les visites et les activités pendant leur déplacement. Cela représente déjà 20% de notre chiffre d’affaires », continue le jeune entrepreneur.