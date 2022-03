Coup de projecteur de Provence Tourisme sur ses artisans

L’agence Provence Tourisme , qui met en avant les atouts des Bouches-du-Rhône, consacre un chapitre particulier de son action de promotion aux différentes entreprises artisanales qui sont à la fois les ambassadeurs et les représentants d’un savoir-faire unique au territoire. Ils sont savonniers, oléiculteurs, brasseurs, créateur de spiritueux, fabricants d’indiennes et d’étoffes ou de sellerie et de moteurs des amoureux de 2CV.Parmi la liste des entreprises qu’il est possible de visiter et/ou d’inclure dans un circuit touristique local, l’agence a sélectionné les plus représentatives de la Provence.A la Savonnerie Marius Fabre de Salon-de-Provence, on peut assister à la coulée de savon et son estampillage. Depuis 1900 et 4 générations, la savonnerie Marius Fabre perpétue la fabrication artisanale du savon de Marseille et du savon noir à l’huile d’olive. Les ateliers sont occupés par les immenses chaudrons autour desquels œuvrent des maîtres savonniers, qui répètent des gestes quasi immuables depuis près de 120 ans.L’étape la plus spectaculaire est la coulée de savon dans les moules (les mises). La savonnerie propose des ateliers de fabrication. Elle est associée au musée du Savon de Marseille qui rassemble de nombreux outils, tampons en bois, premières mouleuses de savons et autres archives de la famille Fabre.