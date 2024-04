Les savoir-faire français à l'honneur aux JO

Les industriels et artisans qui imaginent, conçoivent et fabriquent sur le territoire

Les entreprises reconnues par une marque locale, un label ou un programme d’État, à l’instar des Entreprises du Patrimoine Vivant ou des lauréats de la Grande Exposition du Fabriqué en France

Les startups innovantes de la French Tech

Les professionnels relevant des métiers d’art

Les entreprises dont les produits sont certifiés Origine France Garantie ou reconnus par un signe d’identification de la qualité et de l’origine (ex. : Appellation d’Origine Contrôlée)

Les producteurs fermiers et agriculteurs – notamment les membres du réseau Bienvenue à la Ferme – ou encore les professionnels détenteurs du titre de « maître restaurateur ».

« Viens visiter mon atelier ! » : Les fabricants, les artisans, les gestionnaires et autres professionnels sont encouragés à accueillir le public, y compris les élèves et les étudiants en quête d'orientations éducatives, ainsi que les médias locaux, nationaux et même internationaux, pour leur présenter leurs métiers et lieux de production

« Viens visiter mon marché ! » : Les entités publiques locales, telles que les collectivités territoriales, leurs agences, et les chambres de commerce, de même que les acteurs privés, comme les associations professionnelles, sont invités à mettre en place des marchés, des expositions et des foires. Ces événements offriront aux industriels, aux artisans, aux producteurs et aux restaurateurs une plateforme pour présenter et commercialiser leurs produits. Parallèlement, les organismes touristiques ont l'opportunité de promouvoir la région comme destination dans le cadre de ces initiatives.

Accueillir les visiteurs au cœur des ateliers et des usines, là où bat le pouls de l’activité, et non pas uniquement dans des musées ou des démonstrateurs en marge du site de production est unique et aucun pays ne pourrait aujourd’hui revendiquer. Que ce soit le développement de l’artisanat et des TPE-PME, la mise en valeur de nos savoir-faire traditionnels et de haute technologie, l’enrichissement de l’offre touristique des territoires ou encore la découverte de nouvelles routes du tourisme…presque tous nos trésors y sont ! Et quoi de mieux que les jeux olympiques et paralympiques, un moment où tous les yeux du monde seront braqués sur nous, pour valoriser la richesse de nos savoir-faire et de nos belles régions

