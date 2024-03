Transport JO Paris : quelles restrictions en Ile-de-France ?

Depuis le mois de janvier, unes’affiche dans la capitale : “”. Les Parisiens sont invités àpendant la durée des Jeux Olympiques, afin de ne pas souffrir de l'afflux massif de visiteurs.Afin de les aider, la ville a mis en place le site anticiperlesjeux.gouv.fr , une plateforme avec unequi permet d’analyser l'affluence des lignes et d’utiliser des itinéraires bis quand cela est possible.Sur cette plateforme, les usagers peuvent observer en temps réel. Ils peuvent également observer les stations fermées en fonction des jours. Les stations affichées comme fermées sont généralement des stations à très forte affluence quotidienne (même hors JO), et très proches des sites olympiques. La ville souhaite donc, afin de mieux gérer chaque vague de voyageurs.La carte interactive sera utile aussi bien pour les touristes sur place pour les jeux que pour les Parisiens qui souhaitent limiter l’impact de la foule sur leur quotidien. L’année dernière, Île-de-France Mobilités annonçait que. L’offre de transports devrait êtrePour améliorer l'accès aux sites des Jeux Olympiques et Paralympiques, dessur réservation partiront des principales gares parisiennes : Gare de Lyon, Gare d'Austerlitz, Gare Montparnasse, Gare Saint-Lazare, Gare du Nord, Gare de l'Est, ainsi que Rosa Parks sur le RER E. Ces navettes sontayant acheté un billet pour un événement de Paris 2024 Pour assurer la sûreté sur tout le réseau, ce ne sont pas moins dequi seront présents sur le réseau d’Île-de-France Mobilités pour aider et guider les voyageurs de manière optimale.La capitale a donc mis en œuvre de, et attend avec impatience les milliers de visiteurs qui viendront