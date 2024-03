JO Paris 2024 : bonne ou mauvaise affaire pour les réceptifs français ? 🔑

« Changer une offre par rapport à tous les canaux de distribution, OTA, tour-opérateur, site web, office de tourisme…c’est très complexe. Cela demande trop d’adaptation de leur offre par rapport au chiffre d’affaires. Beaucoup hésitent »

« Nous avons fermé les ventes sur cette période car nous ne sommes pas en mesure de faire notre métier. Nous n’avons accès à aucun billet. Nous sommes incapables d’avoir de la visibilité, nous n’avons même pas de plan de transport. Nous ne savons pas si nos transféristes seront en capacité d’acheminer nos clients. Et puis c’est très cher »

« J’ai indiqué à nos partenaires anglophones de programmer des circuits avec arrivée à Paris hors période des JO »,

« Il ne faut pas ignorer la crainte de sécurité et de circulation en plus des tarifs et des disponibilités des hébergements »

Selon les chiffres communiqués par l’Office de tourisme et des congres Paris (OTCP), sur les(87,7% du visitorat), dont 7,3 millions de franciliens (48,3%).Dans ce contexte, certains réceptifs préfèrent fermer les ventes., explique Pierre-Jean Romatet.C’est la décision prise par Paul Bonte, fondateur de French Side Travel , explique-t-il.En effet, l’américain On location est le partenaire exclusif des Jeux pour la vente de tours packagés avec billets pour JO et les hébergements.Aérien, acheminement des aéroports vers la Capitale, circulation dans Paris…. Trop compliqué, trop cher… les réceptifs prennent les devants.affirme, responsable Production France de Take Life Beyond France, qui propose des voyages à la carte loisirs haut de gamme en petit groupe à Paris, mais pas que, en Bretagne, Normandie, Val de Loire, Dordogne et Alsace en B2B.Toute la Région est impactée par les JO., constate Patricia Linot à la tête de Rendez-vous Fontainebleau et présidente de France DMC Alliance