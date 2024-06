JO : le Danemark aura son pavillon sur les Champs-Elysées

Expositions thématiques, programme culturel, concerts…, le Pavillon du Danemark mettra en lumière les atouts touristiques de la destination.



Via le concept des « Everyday Wonder », pas moins de six zones géographiques seront réunies : la capitale Wonderful Copenhagen, Destination Vadehavskysten (la côte de la Mer des Wadden), Destination Bornholm, Destination Funen (Fionie), Destination Zealand et Destination Trekantområdet (la région Triangle).