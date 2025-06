Le port de Copenhague a inauguré la plus grande installation électrique à quai

La ville vient ainsi de relancer son initiative CopenPay qui récompenser les voyageurs respectueux de l'environnement. En échange d'une action bénéfique pour le climat, les touristes pourront également bénéficier de visites à tarif réduit, de cours de yoga ou repas végétarien gratuits.Les touristes y seront sensibilisés via des panneaux publicitaires et des réclames disponibles à travers la ville et sur les réseaux sociaux. La campagne s'ouvrira le 17 juin pour une durée de neuf semaines. Au total, 90 lieux y participent, dans la capitale et ses environs, dont le musée national et la piste de ski urbaine Copenhill.En 2024, sur un mois, 75.000 touristes avaient participé à l'expérience. Les locations de vélo avaient augmenté de 29%, des tonnes de déchets avaient été collectées et 98% des participants avaient déclaré recommander l'initiative.