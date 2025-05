Copenhague récompense les visiteurs qui arrivent en train

Transition Pathway for Tourism

En retour, nous espérons qu’ils repartiront de Copenhague inspirés – à faire plus de vélo, à manger plus végétal, et à continuer de faire des choix plus conscients partout où ils vont

Lancé initialement comme un programme pilote,. En 2024, durant les quatre semaines de la première édition, les locations de vélos ont augmenté de 29 %, plusieurs tonnes de déchets ont été ramassées, et 98 % des participants ont déclaré qu’ils recommanderaient l’initiative. Pour l’édition 2025, l’élargissement du programme traduit la volonté de ses organisateurs de capitaliser sur ces résultats pour renforcer son impact.Les expériences proposées incluent des entrées gratuites ou à tarif réduit au Musée National, à la Galerie Nationale du Danemark , au Château de Kronborg à Helsingør, à Copenhill, à GoBoat, ou encore au Jardin Urbain. La municipalité de Copenhague et de nombreux partenaires locaux, tels que Donkey Republic pour les vélos ou divers sites culturels, participent à l’opération. Le programme fait désormais partie de l’initiative européenne «».L’enjeu de CopenPay dépasse le cadre de la capitale danoise. Depuis son lancement, Wonderful Copenhagen a été sollicité par plus de 100 destinations dans le monde pour partager son retour d’expérience. Søren Tegen Pedersen affirme : «. »L’approche développée avec CopenPay met en lumière un. Elle cherche à concilier attractivité de la destination et durabilité, en ancrant les comportements écoresponsables dans l’expérience même du voyage. L’édition 2025 permettra de tester la viabilité à long terme d’un modèle fondé sur la responsabilité partagée entre visiteurs, opérateurs touristiques et autorités locales.